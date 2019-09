"Nessuna responsabilità professionale", medico assolto dalle accuse

Nessuna responsabiltià professionale: medico agrigentino non dovrà pagare maxi risarcimento danni.

Il Tribunale di Ragusa, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Margherita Bruccoleri, ha rigettata la domanda di risarcimento del danno di oltre 60mila euro proposta da un paziente il quale sosteneva di avere subito un danno causato dalla condotta di un medico agrigentino, per "mancata diagnosi di una patologia tumorale ed inadeguate terapie eseguite nei suoi confronti".

Il Tribunale di Ragusa accogliendo le tesi difensiva dell'avvocato Bruccoleri, ha accertato invece che la condotta del medico è stata corretta, in quanto, dice lo stesso legale, "questi non ha causato alcun danno, e che pertanto lo stesso non deve alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, in quanto è stata dimostata la totale assenza di responsabilità professionale a carico del medico".

Il Tribunale di Ragusa ha condannato il paziente al pagamento delle spese processuali e della CTU, in favore del medico agrigentino.