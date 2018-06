Auto danneggiata a causa di una buca, il Libero consorzio cita il Comune

Il Libero consorzio chiama in causa, davanti al giudice di pace, il Comune di Agrigento. E lo ha fatto per essere esonarato dalla responsabilità di un incidente che, lungo la strada provinciale 15 C, ha provocato danni all'autovettura di un agrigentino. Un uomo che ha chiesto il risarcimento del danno di poco meno di 500 euro.

La sua autovettura è finita, infatti, con una ruota all'interno di una grossa buca ed ha riportato danni. Il Municipio però non ci sta e il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione dell'ente, davanti al giudice di pace, ed ha conferito l'incarico di difesa e rappresentanza di palazzo dei Giganti all'avvocato Agata Vecchio.