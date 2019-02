Riqualificazione di piazza Aldo Moro, ecco come cambia la circolazione

Ci saranno disagi, questo è certo. Ma, a lavori conclusi, piazzale Aldo Moro - nel tratto che costeggia il comando provinciale dei carabinieri a scendere - rinascerà. Lunedì mattina, a partire dalle 7, prenderanno il via i lavori di riqualificazione del tessuto viario.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, è da tempo che mira a far sistemare proprio quello che è uno degli snodi principali - forse il più caotico - della città. E lunedì sarà la giornata dei tanto attesi lavori per sistemare la strada. Interventi che occuperanno buona parte della carreggiata e che, dunque, non lasceranno spazio sufficiente al doppio senso di marcia. Ecco perché il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, ha deciso di disporre il senso unico nel senso di marcia compreso tra piazza Aldo Moro e le intersezioni con piazza Vittorio Emanuele e piazza Marconi.

Ecco, nello specifico, come cambierà la circolazione stradale: nel tratto di strada di fronte il comando provinciale dei carabinieri verrà imposto il senso unico con direzione di marcia piazza Marconi - piazza Vittorio Emanuele, ad eccezione dei bus e di quanti autorizzati. Quanti arriveranno da piazza Vittorio Emanuele e saranno diretti in via Crispi potranno transitare per via Empedocle dove sarà consentita la svolta a sinistra all'intersezione di via Delle Torri, strada a senso unico di marcia verso piazza Marconi.

Quanti proverranno da via Crispi con direzione via Empedocle dovranno transitare per piazzale Aldo Moro. Nel tratto di strada, lato quattro chioschi di piazza Aldo Moro, traverse lato chiosco della polizia municipale e istituto bancario, sarà imposto invece il divieto di sosta su ambo i lati a tutti i veicoli, ad eccezione degli stalli riservati alle categorie protette.