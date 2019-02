Riqualificazione energetica, il progetto da oltre 5 milioni super il primo scoglio

Il progetto di riqualificazione energetica e gestionale degli impianti di pubblica illuminazione e integrazione dei servizi smart-city e smart metering ha superato la prima valutazione. Adesso, è stato ammesso al controllo tecnico-finanziario. Ad annunciarlo, soddisfatto, è stato il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Palma ha realizzato un progetto, che è stato presentato alla Regione nell’agosto scorso, di 5.489.635,49 euro. Il contributo richiesto è di ben 5 milioni di euro.

“L’assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha approvato l’elenco delle istanze ammesse e non alla fase di valutazione – ha spiegato Castellino - . Noi ci siamo, siamo stati ammessi alla fase successiva, ossia alla valutazione tecnico-finanziaria. Un importante passo in avanti per raggiungere un traguardo storico per la nostra comunità. La città necessità di tanta cura, si continua a lavorare in silenzio senza lesinare sacrifici per donarle il futuro che merita – ha sottolineato Castellino - . Tanto occorre fare, ma molto è stato fatto e Palma di Montechiaro è tornata a vedere i cantieri. Il primo, visibile a tutti, è in via Turati. Altri, sono in fase di aggiudicazione, altri ancora in fase di pubblicazione e alcuni in fase di decreto”.

Intanto, sempre per Palma, è stato pubblicato il bando per la manutenzione straordinaria e per il restauro dell'oratorio del Santissimo Rosario, per un importo di 679.600 euro. “Il progetto inserito nel ‘Patto per lo sviluppo’ della Regione, sottoscritto tra il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Regione. Questo progetto è stato ripreso dall'amministrazione, con gioia e orgoglio, dopo aver ricevuto il finanziamento. Nel rispetto dei tempi, l'ufficio – ha chiarito il sindaco Stefano Castellino - ha proceduto a tutti gli atti per arrivare alla pubblicazione del bando dei lavori”. Il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro dell'oratorio del Santissimo Rosario venne approvato dalla Giunta, in linea amministrativa, all’inizio del marzo del 2018.