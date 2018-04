Riqualificazione di piazzale Giglia, Firetto: "Sarà l'agorà di San Leone"

"Sarà l'agorà di San Leone". Così il sindaco Lillo Firetto ha definito il prossimo intervento di riqualificazione di piazzale Giglia - i lavori sono stati già appaltati - con fondi recuperati attraverso ribassi di precedenti opere pubbliche. Piazzale Giglia non sarà più, dunque, semplicemente un parcheggio. Attraverso la nuova pavimentazione, il miglioramento dell'accesso alla battigia e soprattutto con il nuovo collegamento lungomare con piazza Sandro Pertini, si trasformerà in uno spazio condiviso e di aggregazione.

"I lavori - ha spiegato il sindaco Firetto - del costo di 360 mila euro, potrebbero partire immediatamente ma per evitare eccessivi disagi durante la stagione balneare, prenderanno l'avvio in autunno. Dopo aver liberato l'area dalle cabine e restituita la vista-mare - ha concluso Firetto – siamo alla riqualificazione dell'area". L’intervento non prevede oneri sul bilancio comunale.