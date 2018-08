Ripulito il vicolo Vella, riaperta dopo mesi la traversa della via Atenea

Riaperto – dopo tre mesi – vicolo Vella, la traversa cieca della via Atenea finita agli onori delle cronache perché in terribili condizioni igienico-sanitarie. Era il 23 aprile scorso quando, il dirigente del settore Sanità, Ecologia ed Energia: Domenico Savio Lo Presti, ricevuto atto di indirizzo dall’assessore all’Ambiente Nello Hamel, vietava l’accesso a persone e mezzi “sino al ripristino delle condizioni di salubrità dell’area”. Allora, all’incrocio fra vicolo Vella e la via Atenea, vennero collocate delle idonee transenne che l’Accademia della Belle Arti, su idea di Alfredo Prado, poi abbellì collocando un pannello dipinto: realizzando un vero e proprio quadro. La totale interdizione, allora, era stata disposta per la salvaguardia della salute pubblica. Era stata verificata, del resto, la presenza di rifiuti putrescenti con presenza di liquami. Chiusura, dunque, in attesa della totale pulizia e della disinfestazione dei luoghi.

Nelle ultime ore, poi, “ritenuto che in vicolo Vella non sussistono più problematiche igienico-sanitarie”, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha revocato l’ordinanza di chiusura: quella del 23 aprile scorso. La chiusura, con la collocazione di una barriera fatta di tavole di legno, era stata preannunciata come temporanea. E’ durata però più di tre mesi e non soltanto per le operazioni di bonifica e disinfestazione per cercare di fare in modo che gli sporcaccioni si disabituassero ad utilizzarla come immondezzaio a cielo aperto. Allora, per stessa ammissione dell’assessore Hamel, venne riscontrata una situazione al limite: qualcuno, dentro i sacchetti, conferiva anche escrementi umani. E questo avveniva, purtroppo, a pochi passi dal “salotto buono” della città.

Adesso, forse anche sperando che gli sporcaccioni si sia civilizzati, il sindaco hanno revocato l’ordinanza di interdizione e dunque il vicolo cieco della via Atenea tornerà ad essere percorribile. Appare scontato, soprattutto nelle primissime settimane, che verrà sistematicamente controllato per evitare proprio che precipiti nuovamente in drammatiche condizioni igienico-sanitarie.

A segnalare lo stato di degrado di vicolo Vella, chiedendo una verifica sanitaria e un intervento urgente, era stato il consigliere comunale Nuccia Palermo che depositò, all’ufficio di Presidenza, una mirata segnalazione. Palermo, allora, parlava di “odore nauseabondo proveniente dal vicolo, a causa dell’abbandono di immondizia e per il mancato controllo indirizzato ad evitare il verificarsi di tale emergenza”. Il consigliere Nuccia Palermo segnalava che la situazione avrebbe potuto “comportare delle azioni legali, da parte dei commerciati e dei residenti, nei confronti dell’ente qualora si accertasse un danno di immagine o il rischio per la salute pubblica della quale ha diretta responsabilità il sindaco”