Ripulite le strade della città da elementi di arredo urbano abbandonati

Rimossi dalle strade cittadine vecchi e inutilizzati elementi di arredo urbano. Dopo un sopralluogo dell'assessore Elisa Virone in via Magellano, viale Cannatello, via degli Imperatori, via Cavaleri Magazzeni e viale dei Giardini, - fanno sapere dall'amministrazione - si è proceduto al ripristino di angoli di strade e di città.

"Ciascuno - ha detto l'assessore Virone - dovrebbe avere cura di non collocare sul suolo pubblico materiale non autorizzato e comunque di rimuovere alla cessazione delle proprie attività autorizzate cartelli, insegne, paletti e materiale in genere non più utilizzabili o non più funzionali al loro scopo. Spesso troviamo i nostri spazi urbani occupati da elementi non collocati dall'amministrazione comunale ma da soggetti privati che risultano essere spesso causa di brutture in città con conseguente compromissione del decoro urbano".

L'attività proseguirà nelle prossime giornate. Alla polizia municipale verrà segnalata la riconducibilità degli elementi privi di autorizzazione che si riscontreranno nel corso della attività avviata.