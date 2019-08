Via la sabbia dalla pista ciclabile, arriva l'Iseda e dei volontari: in parte ripulita

La sabbia ostruiva la normale fruizione della pista ciclabile a San Leone, l'unica ad Agrigento. Dei volontari, capeggiati dall'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico, questa mattina hanno ripulito - in parte - la zona. A sostegno dell'iniziativa, anche i mezzi messi a disposizione della ditta Iseda.

"E' stata pure liberata dalla sabbia la via Mar Rosso - dice Mareamico - come chiedevano i disabili agrigentini. E' auspicabile per il futuro che questi lavori si possano effettuare in primavera, al fine di mettere in sicurezza la pista ciclabile per la stagione estiva". Le operazioni, malgrado il grande caldo, sono proseguite per buona parte della mattinata.