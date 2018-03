Ripulita piazza Ugo la Malfa, Hamel: "Ho seguito le operazioni personalmente"

Continua la marcia di Nello Hamel. L’assessore del Comune di Agrigento non si ferma e prosegue nelle operazioni di bonifica delle mini discariche della città. Con l’avvio della raccolta differenziata sono stati diversi gli agrigentini che hanno avuto qualcosa da ridire. Pochi giorni fa, la zona che è stata presa di “mira” è il piazzale Ugo la Malfa.

“Ripulita l'area di piazzale la Malfa delle bancarelle, ripulita l'isola ecologica, eliminati accumuli in via Plebis Rea, via Bac Bac, via Amendola via Manzoni e ‘spero’ via Imera. Queste operazioni – dice Nello Hamel - le ho seguite personalmente. Al momento non è possibile attaccare le grandi discariche abusive perché la discarica di conferimento Catanzaro è chiusa".