"Aiutiamo a ripulire le abitazioni", diversi volontari si danno appuntamento al Villaggio Peruzzo

“Aiutiamo a ripulire le case”. E’ questo l’evento che corre sui social network. Giorni dopo l’esondazione del fiume Akragas sono diversi i residenti che vivono ancora in emergenza. Fango e detriti stanno mettendo in ginocchio anche e soprattutto gli abitanti delle zone colpite, come ad esempio la via Apollo, al Villaggio Peruzzo.

“Servono volontari che aiutino a ripulire le case di via Apollo devastate dal fango dopo l'esondazione del fiume Akragas, i Volontari di Strada saranno presenti. Occorrono – spiegano gli organizzatori - scope, spingi acqua, secchi, palette, strofinacci e tutto ciò che è necessario per pulire. Chi vuole partecipare si doti di un abbigliamento idoneo perché nelle abitazioni c'è ancora del fango venga almeno con gli stivali di gomma”. L’evento si terrà domani, giovedì 8 novembre a partire dalle 9 del mattino.