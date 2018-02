Riprende il servizio di refezione scolastica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Commissario Straordinario, Maria Grazia Brandara, scusandosi per i disagi registrati dall'utenza, dovute a questioni tecniche di bilancio, comunica che da giovedì, 15 febbraio, riprenderà il servizio di refezione scolastica a favore dei bambini delle scuole materne degli istituti degli istituti comprensivi “F. Giorgio”, “Giacomo Leopardi”, “Guglielmo Marconi - Salvatore Quasi modo”.

Così come già accaduto nella prima parte del presente anno scolastico, il servizio sarà fornito dall'ATI formato dalle ditte Contino Rosetta (capogruppo) e Arcobaleno Ristorazione di Angelo Salamone (associata), seguendo, come sempre, la tabella dietetica a suo tempo elaborata dal Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'Asp n° 1 di Agrigento. Si ricorda che è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, pari al 36% del costo complessivo, per un valore di € 1,79 per singolo pasto.