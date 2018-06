Comune pronto a pagare due mensilità, riprende la raccolta dei rifiuti

C'è la svolta. Il Comune di Lampedusa e Linosa liquiderà i fondi necessari per pagare due mensilità agli operatori ecologici. Non soltanto da domani riprende la raccolta dei rifiuti ma si dovrebbe andare anche verso la revoca delle altre due giornate di sciopero già proclamate per il 21 e 22.

“C’è stata una riunione e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, - ha spiegato Aldo Mucci della Usb – ha fatto sapere che lunedì verrà effettuato un pagamento all’Iseda che servirà per erogare due stipendi agli operatori ecologici. Siamo dunque in attesa e se le mensilità verranno liquidate ai lavoratori, naturalmente revocheremo lo sciopero già proclamato la scorsa settimana per il 21 e il 22”. Sulla vertenza c’era stato, in Prefettura ad Agrigento, anche un apposito tavolo di raffreddamento. “Il prefetto Caputo – ha aggiunto il sindacalista Aldo Mucci – si è molto speso”. Le aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti sono però di fatto, mancando le erogazioni degli enti comunali, in grande difficoltà.

Riprendendo il servizio di raccolta, naturalmente saranno necessari dei giorni prima di ripulire tutto.