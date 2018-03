Le ruspe tornano al lavoro, al via demolizione di una villetta abusiva

Le ruspe tornano in azione a Licata. Le demolizioni di immobili abusivi acquisit al patrimonio indisponibile del Comune ripartono da una villetta sul mare in contrada San Nicola Pisciotto. Anche in questo caso, - si legge sul quotidiano La Sicilia - l'immobile si trova all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia.

Giunti sul posto, i funzionari dell'ufficio tecnico, hanno espletato gli adempimenti burocratici e, data l'assenza dei proprietari, è stato il Comune a procedere alla demolizione. Prima di accendere i motori è stato necessario svuotare l'immobile di quanto vi era all'interno. La demolizione sarà completata verosimilmente anche nei prossimi giorni.