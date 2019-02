Porto Empedocle, l'incubo è finito: gli operai riprendono a lavorare

Porto Empedocle, l'astensione dei netturbini è finita. Da stamattina alle otto e mezza gli operatori ecologici sono infatti tornati a raccogliere i rifiuti di cui la città è invasa. Decisivo è stato l'incontro di ieri sera in Prefettura

voluto dal segretario provinciale della Cisl, Maurizio Saia, al termine del quale si è appunto trovato un accordo: il Comune verserà subito 170mila euro (tutto quello che ha attualmente in cassa) nelle more di ricevere i tanto attesi trasferimenti da parte delo Stato e della Regione. Questo consentirebbe alle aziende di pagare almeno gli interessi suimancati pagamenti ed erogare una mensilità e la 13esima ai lavoratori che potranno così tirare un po' di respiro dopo mesi e mesi di difficoltà economiche.

Tutto risolto? In realtà l'emergenza è stata fatta rientrare, ma rimangono i problemi strutturali del bilancio dell'Ente, che è perennemente in sofferenza e che oggi registra esposizioni debitorie verso i dipendenti (4 mesi) e verosimilmente anche nei confronti dei fornitori. Per questo, pare, il prefetto Dario Caputo avrebbe sollecitato il Municipio ad agire per aumentare ad esempio il livello di riscossione della Tari.