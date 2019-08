Esami per autotrasportatore, rinviata la seconda sessione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Slittano gli esami per l'accesso alla professione di trasportatore su strada alla prima sessione del 2020. Il rinvio della seconda sessione è dovuto al numero ridotto di candidati, inferiore al minimo previsto dall’art. 2 del “Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”.

Il numero minimo per lo svolgimento degli esami è fissato in almeno dieci candidati per ogni sessione, anche se è garantita, in ogni caso, almeno una sessione l’anno, indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Gli aspiranti trasportatori che hanno già presentato una richiesta valida nella seconda sessione del 2019, saranno inseriti, d'ufficio, nella sessione successiva in modo da partecipare agli esami.

Per coloro che sono interessati, il regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale è visionabile nel sito dell’Ente, alla voce Regolamenti, all’indirizzo: http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10857.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio 3 - Autotrasporti/terzi, situato in via Esseneto n. 62 ad Agrigento, oppure chiamando il numero verde 800-315555.