La Mendola torna a capo del Genio Civile, prende il posto di Duilio Alongi

Alla Regione Siciliana è tempo di nomine e spostamenti e, anche, di rispolverare qualche voto noto. Al Genio civile di Agrigento, ad esempio, dopo otto anni tornerà Calogero La Mendola, meglio noto come Rino. Un vero e proprio "turn over" come l'ingerere Duilio Alongi, che verrà spostato al posto di La Mendola a Caltanissetta, città dove il già presidente dell'ordine degli architetti per ben sei mandati (da giugno 1996 a febbraio 2011) era stato spostato nel 2010.

La Mendola, che è stato anche presidente della consulta regionale degli Ordini degli architetti PPC della Sicilia dal 1997 al 1998 e da gennaio 2004 a marzo 2011, da maggio 2013 è componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e presidente della Fondazione "Architetti nel mediterraneo".

Sempre in tema di nomine, cambiamenti sono previsti anche per l'Urega, che sarà diretto da Silvio Cuffaro.