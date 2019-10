Lavori in corso in piazza Ravanusella: via il distributore di benzina

Promessa mantenuta. In piazza Ravanusella, oggi, è una giornata più che mai importante. Dopo i proclami e le attese il distributore di benzina verrà rimosso. Lavori in corso, che probabilmente proseguiranno per tutta la mattinata, in una delle piazze più popolose della città. Il distributore verrà rimosso e la zona tornerà ad essere fruibile a pieno.

La resilienza dei residenti della zona è stata ripagata con successo. La piazza, adesso, può sperare nel vero e pieno rilancio. Esultano non soltanto gli abitanti della zona, ma anche i proprietari delle strutture ricettive. Anche se, questa mattina, l'azienda incaricata porterà via solo ed esclusivamente il materiale ferroso.

Molti degli agrigentini che vi risiedono nei vicoli di piazza Ravanusella avrebbero anche il permesso per un mercato con i prodotti a Km 0. La richiesta è stata presa in considerazione e la zona si candida ad essere una delle tappe cittadine del mercato del contadino.