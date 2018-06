Disabili e rimborsi mancati, l'Asp deve al Comune 8 milioni di euro

Rimborsi mancati. Casse comunali che fanno “acqua” da tutte le parti e “spettro” di dissesto finanziario sempre più vicino. C’è stato - inevitabilmente, visto che Lillo Firetto è il vice segretario, - anche il Comune di Agrigento, così come quelli aderenti all’Anci, davanti alla sesta commissione all’Ars. E anche Agrigento ha rendicontato sul “dramma” mancati rimborsi da parte dell’Asp che vive.

“L’Asp dovrebbe rimborsare ai Comuni il 50 per cento delle spese sui ricoveri psichici. Si tratta di una assistenza sanitaria minimale – ha spiegato ieri il sindaco di Agrigento, nonché vice segretario dell’Anci, Lillo Firetto - . Rimborsi che però non ci sono. Il Comune di Agrigento deve ottenere ben 8 milioni di euro dall’Asp di Agrigento. Quando la mia amministrazione si è insediata ha iniziato a fare diversi solleciti e diffide all’azienda sanitaria provinciale, poi nel 2016 gli abbiamo fatto causa. Il tema, l’emergenza a dire il vero, riguarda tutti i Comuni. E nel nostro caso – ha aggiunto – ha, inevitabilmente, un valore ancora più importante. Il Municipio di Agrigento, sistematicamente, si confronta con il riconoscimento, da parte del consiglio comunale, e dunque il successivo pagamento dei cosiddetti debiti fuori bilancio, abbiamo apportato le misure correttive, ma le difficoltà finanziarie ci sono. E, in questo caso, stiamo parlando di un credito che il Comune di Agrigento ha, di ben 8 milioni di euro”.

Soldi che, naturalmente, darebbero ossigeno alle sempre più asfittiche – nonostante gli sforzi – casse di palazzo dei Giganti.

“Gli assessorati alle Politiche sociali e alla Sanità si sono riservati di trovare una soluzione, di darci una mano d’aiuto. Ci sono difficoltà di cassa e non è possibile continuare con questo trend”.