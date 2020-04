Spazi limitati nelle carceri romene, niente estradizione per un 30enne

Un 30enne romeno sta scontando la pena per furto e rapina in Italia. La Corte d’Appello di Palermo, al momento, non ha deciso nulla sulla consegna alla Romania del giovane raggiunto a Sciacca da un mandato d’arresto europeo. Il 30enne, secondo quanto fatto sapere dal Giornale di Sicilia, sta scontando una pena per rapina.

Le motivazioni presentate in appello dall’avvocato Pasquale D’Anna, sulle condizioni delle carceri romene, hanno indotto i giudici a rinviare l’udienza a l’undici maggio.

Il 30enne, Samir Mihai Buhai, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Gli spazi limitati nelle carceri romene, ed anche l’alto numero di detenuti, sono state queste le motivazioni presentati dall’avvocato Danna.