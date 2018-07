Rilascio delle carte di identità, la prima commissione: "Potenziate il personale"

Caos nel rilascio dell’identità elettroniche? Interviene la prima commissione consiliare, presieduta da Salvatore Borsellino e composta da Teresa Nobile, Marcella Carlisi e Giuseppe Picone, ha formalizzato un atto di indirizzo per l’amministrazione attiva al fine di velocizzare il sistema di rilascio delle carte di identità elettroniche. "L’amministrazione dovrebbe provvedere con appositi ordini di servizio a potenziare il personale dedicato, magari implementando sedi distaccate a Fontanelle e Villaseta. Inoltre è importantissimo che venga istituito il servizio di prenotazione in modo che tutti i controlli che creano lungaggini vengano effettuati prima dell’arrivo negli uffici di chi ha effettuato la prenotazione, diminuendo i tempi di attesa. Altra indicazione contenuta nell’atto di indirizzo è quella di migliorare l’informazione alla cittadinanza sul servizio, promuovendo il servizio a domicilio per disabili e anziani".