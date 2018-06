Rilascio della carta d'identità? Cittadini mandati via dopo ore d'attesa

In fila dalle otto per rinnovare la carta d'identità. Un'attesa quasi snervante per poi sentirsi dire - alle 9,45 circa - che l'ufficio chiudeva perché gli impiegati in servizio sarebbero riusciti a servire soltanto fino al numero 32. Nuova giornata di "passione", quella odierna, all'ufficio Anagrafe di piazza Gallo ad Agrigento.

"L'ufficio Anagrafe di piazza Gallo è un crogiuolo di disservizi - ha detto ad AgrigentoNotizie l'agrigentina che era in fila dalle otto - . Hanno chiuso alle 9,45 circa perché i pochissimi impiegati presenti hanno detto che potevano servire gli utenti che avevano i numeri dall'uno al 32. Tutti gli altri, sono stati mandati via. E fra loro, anch'io. Parlando con i concittadini in fila e in attesa - ha raccontato la donna - mi è stato detto che ci sono persone che arrivano alle 5 per prendere il numeretto. Ma è una cosa normale?".

L'ufficio Anagrafe - secondo quanto era stato reso noto dallo stesso Comune - ha al momento solo due postazioni su sei attivate per il rilascio della carta d'identità elettronica, per cui si può garantire solo il rilascio di 20 carte al giorno.