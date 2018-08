Rilascio carta d'identità elettronica: solo dopo prenotazione on line

Dopo il caos delle scorse settimane e dopo che una mattina è dovuta intervenire perfino la polizia di Stato, arrivano nuove disposizioni per il rilascio della carta di identità elettronica. E' stato previsto un portale istituzionale - ha annunciato oggi l'amministrazione comunale di Agrigento - all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it. Sul portale, il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio e, avvalendosi del portale, ha la possibilità di prenotare l’appuntamento con gli uffici comunali ed indicare l’indirizzo di consegna della carta di identità elettronica.

Il Comune di Agrigento, dal 3 settembre, per richiedere la carta di identità elettronica, attiverà il servizio di prenotazione on line realizzato dal ministero dell’Interno. Per fissare un appuntamento con l’ufficio Anagrafe, in piazza Gallo, sarà necessario:

o collegarsi al portale del ministero dell’interno “carta di identità elettronica – agenda on line - accesso per il cittadino”;

o registrarsi e fornire il proprio codice fiscale, per fissare un appuntamento con l’ufficio anagrafe, sito in piazza Gallo (Via Atenea);

o accedere e prenotare un appuntamento, selezionando la sede di piazza Gallo, scegliendo la data e l’orario relativo alla prenotazione;

o Esibire allo sportello la ricevuta con il numero di prenotazione rilasciata dal sistema telematico del ministero, alla data ed orario in essa stabiliti.

Non sarà più possibile richiedere la carta di identità elettronica con una modalità diversa. Per l’utenza è a disposizione un call center con numero telefonico 0922/590506 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, per la guida all’accesso e registrazione al portale del ministero.

Situazioni particolari potranno essere segnalate inviando una richiesta email a: prenotazioni.cie@comune.agrigento.it

Si potrà fruire del servizio a domicilio, presentando la specifica richiesta al medesimo indirizzo, o nelle Anagrafi decentrate di Fontanelle e Villaseta, riservato esclusivamente ai cittadini invalidi o con gravi problemi di deambulazione (dimostrabili). La carta di identità in formato cartacea, potrà essere rilasciata esclusivamente nei casi eccezionali di particolare urgenza, secondo quanto prescrivono le specifiche circolari ministeriali, recandosi nell’ufficio Anagrafe di piazza Gallo.

Orario apertura uffici al pubblico:

Lunedì dalle 8.30 alle 12.00

Martedì dalle 8.30 alle 12.00 – dalle 15.00 alle 17.00

Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00

Giovedì dalle 8.30 alle 12.00

Venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Costo e pagamento

Il costo per il rilascio della carta di identità elettronica è:

• 22,20 euro in caso di primo rilascio, scadenza naturale del certificato, rinnovo;

• 27,60 euro per smarrimento, deterioramento, furto, variazioni anagrafiche.

Il pagamento da effettuarsi obbligatoriamente prima del rilascio della carta di identità elettronica potrà avvenire solo tramite versamento su conto corrente postale numero: 12312922 intestato alla Tesoreria Comunale di Agrigento con la seguente causale “Versamento rilascio CIE”.