"Rilanciare il Consorzio universitario", Cgil e Cisl scrivono a Busetta

Sciogliere i nodi dei rapporti con Regione, università di Palermo, Comune ed ex Provincia. È quanto chiedono i segretari generali della Cgil e Cisl Agrigento, Massimo Raso e Maurizio Saia, e i responsabili delle Rsu aziendali, Matteo Lo Raso e Carmelo Modica, al neo presidente del Consorzio universitario di Agrigento, Pietro Busetta.

"In questo quadro - scrivono i sindacalisti in una lettera aperta a Busetta - è fondamentale chiarire definitivamente con la Regione che cosa intende fare dei 'consorzi universitari' e delle risorse stabilite nelle varie Leggi di Bilancio e che ancora non sono state trasferite. La Regione (da calcoli che abbiamo fatto) deve ancora al Cua 2.390.690".

"Analogamente - proseguono i sindacalisti - va definita la 'partita' economica con Unipa e definito il contenzioso. Ma assieme alla parte economica va definito il ruolo ed il rapporto con Unipa che ha con violenza cancellato alcuni importanti corsi di laurea. Se Unipa vuole avere un rapporto privilegiato con noi deve ripristinare ed allargare l’offerta formativa".

"Il Comune di Agrigento, socio di maggioranza, - aggiungono - a cui va il merito di aver consentito il superamento della 'fase Immordino' prima con la nomina di Armao e, adesso , con la sua deve caricarsi anche l’onere economico conseguente a questo ruolo di 'leadership0 e non ridurre pesantemente il proprio contributo economico".

"L’ex Provincia - proseguono i sindacalisti - ha avuto un comportamento poco lineare ed era corretto (in quella fase) 'farla fuori'. Ma fino al luglio 2016 partecipava alle riunioni dell’assemblea dei soci e non può sottrarsi alle proprie obbligazioni, a partire dal contributo annuale di 774.000 euro per il 2016. A nostro avviso l’ente deve rientrare a pieno titolo nel Cua, altrimenti la Regione, in prima persona, deve entrare nella compagine ed assicurare la quota equivalente".