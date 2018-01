Rigano la macchina di Ida Carmina, il sindaco: "Sappiatelo, non ho paura"

Ignoti avrebbero rigato la macchina del sindaco di Porto Empedocle. A pubblicare la foto è lo stesso primo cittadino. Una “mini – lettera” aperta a chi avrebbe compiuto il gesto. “Sappiatelo – dice Ida Carmina – io non ho paura. Non ho nessuna auto blu, né tanto meno una scorta. Il coraggio me lo danno l’amore per il mio paese e per i miei ed i nostri figlio. ‘Malo mori quam foedari’, meglio morire che perdere la dignità, è il motto di Porto Empedocle, ed io sono ‘Marinisa’ purosangue: non mollo”.

Ida Carmina è anche alle prese con l’emergenza rifiuti a Porto Empedocle. Il primo cittadino, ha denunciato gli incivili che avrebbero reso impraticabile una delle strade della zona dei Grandi lavori. Una vera "montagna" di rifiuti aveva sbarrato la strada, il sindaco ha allertato i poliziotti che avviando le indagini, sono riusciti a risalire agli autori del gesto. Gli "incivili" sono stari riconociuti e denunciati.