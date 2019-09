Riapre l'impianto di conferimento, ripristinato il calendario della differenziata

Ha riaperto le porte l'impianto “Raco” di Catania, Aragona potrà riprendere il conferimento dell'umido. Già da domattina, avvisano dal Comune, riprende il vecchio calendario della raccolta differenziata: lunedì, umido; martedì, plastica; mercoledì, umido e vetro; giovedì, carta e cartone; venerdì, umido, sabato, secco residuo.

“Siamo prigionieri di un sistema a dir poco scellerato - dicono il sindaco Pendolino e l’assessore Morreale -, con gravi conseguenze economiche per la nostra cittadina. Siamo costretti a portare i nostri rifiuti raccolti a Catania e poi a Trapani con costi esorbitanti per le casse comunali. Una situazione non più tollerabile e sostenibile per Aragona. Chiediamo al presidente Musumeci un nuovo piano regionale dei rifiuti che possa abbattere drasticamente i costi di raccolta e conferimento”.