Cuore antico del centro storico, troppi rifiuti in via Garibaldi

La via Garibaldi, cuore antico del centro storico, vive giorni non facili. Infatti, per mano di qualche incivile, uno dei principali marciapiedi della zona è sommerso di rifiuti. Piatti di carta, avanzi di cibo e tanto altro: per uno spettacolo che il quartiere di certo non merita. Qualcuno, da diverso tempo, getta i rifiuti in una recinzione provvisoria.

Tutto questo ha fatto imbufalire i residenti della zona. Il raccoglitore spontaneo e non voluto della via Garibaldi lascia atterriti anche diversi passanti.

Sono tante le persone che hanno immortalo il degrado di una delle zone più popolose della città. La mini discarica a cielo aperto andrebbe ripulita e bonificata, la via Garibaldi chiede a gran voce rispetto.