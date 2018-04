Emergenza rifiuti e "lanciatori serali", vertice in Procura: nasce la task force

C'è il piano di coordinamento interforze "antisporcaccioni". E' stato varato, ieri, in Procura. Davanti al procuratore capo Luigi Patronaggio si sono presentati il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni e i rappresentanti del reparto Anticrimine natura dei carabinieri. Ed è stata pianificata la nascita di una vera e propria task force – composta, appunto, dai vigili urbani e dai carabinieri del reparto Anticrimine natura – che dovrà realizzare, con attrezzature più sofisticate, controlli ancor più mirati.

Perché non ci sono soltanto i sacchetti dei rifiuti indifferenziati, sparpagliati sia in centro che nelle periferie, ma ci sono anche gli sfabbricidi e l’amianto: rifiuti speciali molto spesso abbandonati su aree demaniali che tanto complicano l’azione di prevenzione e repressione. Nonché, naturalmente, l’opera di bonifica che ha un costo pesante per le casse del Municipio. Appena pochi giorni fa, il sindaco Firetto aveva invocato “un’azione corale da parte di tutte le forze dell’ordine”.

D’ora in avanti non si procederà più – non soltanto, almeno, – con la sanzione amministrativa che, nei prossimi giorni, scenderà da 600 a 500 euro. Ma scatterà anche una denuncia penale quando i “lanciatori seriali” verranno sorpresi in determinate zone della città: aree che sono sottoposte a vincoli paesaggistici o archeologici. “Non soltanto la multa, ma gli sporcaccioni dovranno andarsi a cercare anche un avvocato – ha commentato, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . Perché molto spesso i rifiuti indifferenziati o speciali vengono abbandonati in aree sottoposte a determinati vincoli o in zone boschive che sono chiaramente soggette a tutela. Grazie – ha chiosato Firetto – all’attenzione della Procura che ci aiuterà a fare in modo che si possa ripristinare il decoro urbano”.

La raccolta differenziata continua, intanto, a far aumentare il numero di coloro che erano sconosciuti al Comune: “Siamo arrivati a 3 mila. Tre mila – spiega il sindaco Lillo Firetto - che si sono autodenunciati, cercando di mettersi in regola, nell’arco di pochissimo tempo”.