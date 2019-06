Sacchetti ammassati e rifiuti sparpagliati: spiagge impresentabili a San Leone

Spiagge impresentabili a San Leone. Sacchetti dei rifiuti accatastati accanto ai già ricolmi cestini per la raccolta e immondizia sparpagliata tra arenile e boschetto. Giornata da dimenticare, quella di ieri, per i bagnanti che hanno raggiunto San Leone. Qualcuno ha perfino girato i tacchi ed è andato via. In alcuni punti, ieri, c'erano pezzetti di vetro, detriti portati dal mare sull'arenile e tavole di legno con i chiodi in vista. A protestare anche alcune mamme che, ieri, avevano portato al mare i propri piccoli. Bambini che, di fatto, si sono ritrovati a giocare fra i rifiuti e in posti per niente sicuri visto le minacce presenti sull'arenile.