Rifiuti speciali e pesce privo di tracciabilità, scattano le multe

Pugno duro dei carabinieri contro incivili e commercianti. I militari dell’Arma hanno denunciato un uomo che andava in giro con 300 chilogrammi di rifiuti speciali. L’empedoclino possedeva anche una mazza, particolare che non è sfuggito ai militari dell’arma e per il quale è anche scattata una denuncia.

Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia il fatto è accaduto in via Berlinguer. Il materiale intercettato è stato fin da subito sequestrato. Sempre a Porto Empedocle, qualche ora dopo, i carabinieri hanno bloccato e multato un trasportatore di pesce surgelato privo di tracciabilità.

Per questo motivo è scattata la sanzione. Per l’uomo un verbale di 4mila euro. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle non stanno lasciando nulla al caso, la lotta contro gli incivili è già iniziata.