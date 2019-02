Commissione d'indagine: il costo dei rifiuti "insostenibile" per le casse del Comune

Il costo del servizio di igiene ambientale è superiore a quanto il Comune e la città di Porto Empedocle possano sostenere. Anche se manca ancora l'ufficialità, sarebbe questa la conclusione a cui è arrivata dopo mesi di lavoro la commissione d'inchiesta specificatamente creata al consiglio comunale della città marinara. Una conseguenza che deriva non tanto da quanto scoperto dai consiglieri, ma piuttosto da quanto dichiarato dagli stessi uffici comunali che, conti alla mano, non hanno potuto che accertare come il sistema sia in un equilibrio sempre estremamente instabile e che quindi gli scioperi, come quello che attanaglia la città al momento, non potranno che ripetersi e peggiorare nel tempo.

Tra le cause della scarsa sostenibilità del contratto, secondo i consiglieri, il costo esoso del servizio (aggiudicato con un ribasso non particolarmente alto, rilevano) e il basso trend di riscossione della Tari che è però sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Insomma, in fase di calcolo del costo del servizio qualcosa deve essersi inceppato, stante che sarebbe stato già chiaro che l'Ente non sarebbe riuscito, con o senza il dissesto, a far fronte alle fatture mensili.E se si stesse cercando una "exit strategy"?