Emergenza rifiuti, chiuse le indagini per interruzione di pubblico servizio

La Procura della Repubblica di Sciacca ha chiuso le indagini sull'emergenza rifiuti che si è creata in città tra i mesi di aprile e maggio scorsi notificando l'avviso di conclusione al presidente del consiglio di gestione e direttore tecnico della Sogeir impianti, Giovanni Indelicato, di 69 anni, di Menfi, per l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica, Roberta Buzzolani, e dal sostituto Michele Marrone, l'interruzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per una ventina di giorni, attraverso la chiusura della discarica di Salinella Saraceno, sarebbe scaturita dal non avere informato il consiglio di gestione della società ed i componenti del consiglio di sorveglianza, i Comuni che fanno parte dell'Ato AG1, dell'imminente saturazione della discarica. Questo sarebbe risultato dai rilievi topografici eseguiti da una società il 14 gennaio e il 5 aprile del 2019.

Una seconda ipotesi di reato riguarda la mancata presentazione alla Regione della relazione annuale sui dati dei monitoraggi della discarica il primo gennaio 2018 e il primo gennaio 2019. Le indagini della procura sono andate avanti per qualche mese con l'acquisizione di una copiosa documentazione e sentendo anche amministratori dei comuni dell'Ato per ricostruire tutta la vicenda.