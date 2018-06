Record siciliano di adesione alla differenziata, speciale Tg1 gli dedica un servizio

Agrigento raggiunge il dato, record in Sicilia, di adesione alla raccolta differenziata: con il suo 69.37 per cento è il capoluogo di provincia più virtuoso dell'isola.

“Speciale Tg1” della Rai si sta occupando in queste ore del risultato ottenuto dalla città di Agrigento in materia di raccolta differenziata dei rifiuti dove, comunque, per altri aspetti i problemi non mancano visto le difficoltà nella raccolta fra scioperi dei netturbini e problemi di conferimento in discarica.

La troupe della Rai, in queste ore in città, ha registrato diverse testimonianze tra gli abitanti e l’inviato del Tg1 ha intervistato il sindaco Lillo Firetto sui meccanismi che nel giro di pochi mesi dall’avvio della differenziata, hanno portato la città dei templi ad essere la prima città capoluogo in Sicilia.

Lo “Speciale” andrà in onda sulla Rete ammiraglia della Rai nelle prossime settimane