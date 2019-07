Rifiuti, impossibile conferire a Lercara: ecco come cambia il calendario a Favara

La gestione dei rifiuti torna a farsi complicata. Non soltanto l'impianto di compostaggio di Catania - dove conferiscono Raffadali, Aragona e tanti altri Comuni dell'Agrigentino - è chiuso, ma adesso c'è anche l'impossibilità di conferire il rifiuto organico alla stazione di trasferenza di Lercara Friddi, nel Palermitano.

Tutte, o quasi, le amministrazioni comunali dell'Agrigentino stanno cercando di confrontarsi con una nuova organizzazione del servizio per evitare, naturalmente, disagi. Proprio il sindaco di Favara, Anna Alba, oggi, prendendo atto della comunicazione della ditta Seap Srl sull'impossibilità di conferire il rifiuto organico alla stazione di trasferenza di Lercara Friddi - impossibilità che durerà fino al 10 agosto - ha disposto la variazione temporanea del calendario di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani. Da domani e fino al 10 agosto, dunque, ecco come si procederà: sabato - secco residuo, lunedì - secco residuo, martedì - plastica e metalli, mercoledì - secco residuo, giovedì - vetro, venerdì - carta e cartone. "Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione per limitare i disagi" - hanno scritto dal Comune di Favara - .