Raccolta dei rifiuti, tutto prorogato di altri 60 giorni: non ci sarà nessuno stop

La proroga dell'attuale servizio è "opportuna e indispensabile": la gestione della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rimane in carico alle stesse ditte.

Lo ha deciso il Comune di Agrigento nella giornata di oggi, in vista della scadenza, domani, del contratto di proroga al raggruppamento temporaneo di imprese di cui è capofila Iseda. Nonostante gli appelli, le sollecitazioni e le polemiche, per quanto si sia provveduto ad affidare (alle stesse ditte) la nuova gara d'appalto per diversi comuni della Srr (tra cui il capoluogo) già nei giorni scorsi, i privati hanno comunque bisogno tempo per mettere in campo risorse e mezzi. E' stato del resto lo stesso commissario della Srr Agrigento est a ritenere necessaria questa soluzione "per evitare rischi di interruzione di pubblico servizio con conseguenti gravi problemi igienico-sanitari". Ma non solo: stante che il nuovo appalto prevederà un ricorso a un numero minore di dipendenti rispetto a quelli oggi in servizio, bisognerà anche avere tempo per ragionare con i sindacati.

Quindi, via libera ad una proroga di due mesi, termine entro il quale bisognerà fare tutto. Ma nessuno ci crede davvero.