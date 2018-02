Emergenza rifiuti a Porto Empedocle, Cisl: "Mastelli anche ai morosi"

A Porto Empedocle è vera e propria emergenza rifiuti. Sono sempre più diffuse le discariche a cielo aperto, non solo lungo la statale 115, ma anche all'interno del centro abitato. Sulla vicenda interviene il responsabile cittadino della Cisl, Eduardo Sessa, che chiede all'amministrazione di attivarsi per rimuovere i rifiuti.

"Si tratta di un fenomeno veramente difficile da contrastare - commenta Sessa - per la continua migrazione dei flussi di inciviltà, ma è anche vero che l'amministrazione comunale non ha avviato nessuna iniziativa di contrasto agli incivili ed agli evasori. Nello spirito che da sempre ci contraddistingue, facciamo seguire le denunce dalle proposte".

"Considerato che la stragrande maggioranza degli incivili è da annoverare tra gli evasori, che per motivi diversi non ottemperano al pagamento della tassa sui rifiuti che comporta tariffe insostenibili per le famiglie, - dichiara Sessa - suggeriamo all’amministrazione di invitare al ritiro dei mastelli, anche quanti non sono in regola con i pagamenti, così per evitare che si continui a conferire i rifiuti per strada, allo scopo di non andare incontro agli elevati costi che comporta l'affidamento straordinario per gli interventi di pulizia ed il conseguente conferimento in discarica, che alla fine grava ancora dipiù su quanti continuano ad essere in regola con i pagamenti".