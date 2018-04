"Pizzicati" altri due "lanciatori seriali": è ormai un bollettino di guerra

Ormai è un autentico bollettino da "guerra". Ogni giorno, ad ogni ora, la polizia municipale "pizzica" qualcuno che - in maniera incivile - lancia o deposita sacchetti della spazzatura in ogni angolo della città. Due gli automobilisti, in ordine di tempo, che sono stati beccati nelle ultime ore. Il primo è stato fotografato in contrada Maddalusa, nei pressi del fiume, poco dopo le 17 di ieri: era intento a lanciare un sacchetto dal finestrino.

Ll’altro, sulla “bretella” Morandi all’intersecazione con via Dante, anch’esso “lanciatore seriale”. Identificati attraverso le immagini e sanzionati, i due dovranno ora pagare 600 euro a testa. Nelle operazioni di controllo ambientale i vigili urbani sono affiancati da tutte le altre forze dell’ordine. Anche la Forestale, negli ultimi giorni, ha elevato sanzioni nei confronti di trasgressori pescati a deturpare l’ambiente con sacchi di spazzatura lanciati verso il limitare di aree boschive alla periferia della città.