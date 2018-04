Dodici multe da 600 euro in 24 ore, "pizzicato" anche un ex parlamentare

Dodici multe in meno di 24 ore, fra cui quelle elevate ad un pescivendolo e ad un ex parlamentare. Tutti sono stati sorpresi – alcuni provenienti anche da città attigue a quella di Agrigento – a gettare rifiuti per strada. L’ultimo, in ordine di tempo, “lanciatore seriale” è stato pizzicato in contrada Fondacazzo, location privilegiata – in quanto, in teoria, dovrebbe essere al riparo da occhi “indiscreti” - dagli “incivili”. Le multe elevate, dalla polizia municipale che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, sono state quelle “tradizionali”: da ben 600 euro a testa.

Ad “incastrare” i furbetti – denominati tali dall’amministrazione comunale visto che ancora non si sono adeguati alla raccolta differenziata – sono state le telecamere mobili. Strumentazioni con le quali gli agenti della polizia municipale, in borghese, sistematicamente, rastrellano ogni parte della città: dal centro storico alle periferie. Agrigento, in molti punti, resta purtroppo invasa dai rifiuti. Ed accade nonostante gli sforzi dei netturbini e della polizia municipale.