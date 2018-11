Netturbini in assemblea, Hamel: "Rinviata a sabato la raccolta del vetro"

Tutto come previsto. Gli operatori ecologici, anche oggi, si sono astenuti per due ore - a fine turno - dal servizio. Una assemblea pianificata e preventivata in vista dello sciopero di martedì. La raccolta del vetro è stata dunque parziale.

"Si chiede agli utenti di ritirare i mastelli non raccolti e di rinviare a sabato prossimo il conferimento del vetro - ha scritto l'assessore comunale all'Ecologia Nello Hamel - . Il Comune di Agrigento ha già effettuato i mandati di pagamento alle ditte che potranno pagare lo stipendio arretrato e pur riconoscendo il diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea esprime rammarico per la mancata revoca dell'astensione dal lavoro oggettivamente non più motivata".

I netturbini di Agrigento sono in stato di agitazione, e per martedì è stato proclamato lo sciopero, per il ritardo nei pagamenti degli stipendi.