Sorpresi altri 4 "lanciatori seriali": scattano multe da 600 euro

Quattro contravvenzioni per rifiuti abbandonati lungo via Scifo e in contrada Fondacazzo. Sono state ore frenetiche, intense, le ultime, a partire da domenica e fino ad ieri, per la polizia municipale di Agrigento che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni.

Oltre alle multe per divieto di sosta lungo la Panoramica dei Templi e il monitoraggio con lo "Street control" che ha permesso di sequestrare tre autovetture perché trovate senza assicurazione, i vigili urbani, nel giro di poche ore, hanno pizzicato 4 i “lanciatori seriali”. Ad ognuno di loro è stata elevata una multa da 600.