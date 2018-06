Degrado e rifiuti, Hamel: "Interventi in 40 strade per diserbamento e pulizia"

L'amministrazione comunale traccia un bilancio di quanto fatto finora per fronteggiare l'emergenza rifiuti, annunciando un programma dettagliato degli interventi da realizzare.

"Si è avviata in modo massiccio l'attività di diserbamento e pulizia delle strade - ha detto questa mattina in conferenza stampa l'assessore all'Ambiente, Nello Hamel - . Sono già stati realizzati interventi in circa 40 strade urbane, utilizzando otto squadre di operatori e relativi mezzi e questo intervento durerà ininterrottamente per quattro mesi consentendo di raggiungere tutte le strade della città, venendo incontro alle esigenze di pulizia del territorio".

Le isole ecologiche - conferma l'assessore - saranno riaperte in tempi accettabili a partire dall'isola di piazzale La Malfa, la cui ristrutturazione inizierà da domani, sabato 23 giugno. "Sono stati attivati i servizi aggiuntivi che consentiranno la raccolta dei sacchetti di spazzatura sparsi e delle mini discariche - ha proseguito Hamel - . Si è avviata la bonifica delle grandi discariche a partire da quelle di piazzale La Malfa e Fontanelle, dove si è intervenuto anche con l'ausilio della pala meccanica. Funziona, ed è particolarmente gradito il servizio di raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni. E' stato infine attivato il servizio di raccolta quotidiana della frazione umida prodotta dai ristoranti".

Poi, l'assessore ha evidenziato i dati positivi che riguardano la raccolta differenziata, che - afferma - "ha raggiunto quasi il 70 per cento; questo formidabile risultato oltre a scongiurare qualsiasi aumento delle bollette che andranno sempre a diminuire, salvaguarda il Comune di Agrigento dal provvedimento del presidente della Regione, che costringerà i Comuni non virtuosi a trasferire i loro rifiuti fuori dalla Sicilia con una triplicazione dei costi e conseguente aumento delle bollette".