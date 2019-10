Lotta alle discariche abusive, la Forestale mette in campo un elicottero

Lotta all'abbandono di rifiuti in area demaniale, in campo anche un elicottero del corpo forestale. A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il mezzo si trova a Sambuca di Sicilia e ha consentito tra l'altro di elevare 30 sanzioni per la mancata realizzazione dei viali parafuoco da parte dei proprietari dei terreni privati.

Quello che si trova sull'elisuperficie sambucese è uno degli 8 elicotteri pronti ad entrare in azione, in Sicilia, per i servizi antincendio.