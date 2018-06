Rifiuti conferiti in discarica, il Comune: "I cittadini di Menfi collaborino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Menfi informa la cittadinanza che a seguito dell’Ordinanza 4/Rif del 7/06/2018 della Regione Siciliana, il Presidente Musumeci obbliga tutti i Comuni a ridurre i rifiuti indifferenziati in discarica.

L’assessore all’Ambiente, Ludovico Viviani, confida sin da adesso nella fattiva collaborazione di tutta la cittadinanza, di tutte le attività commerciali ed aziende presenti nel territorio di Menfi, a effettuare scrupolosamente la raccolta differenziata nell’esclusivo interesse dell’intera collettività. “Sono sicuro che i menfitani risponderanno all’appello con senso civico e amore per la propria città – dice l’assessore e vicesindaco di Menfi, Ludovico Viviani -. L’eventuale non rispetto dei limiti imposti dalla circolare costringerà il nostro Comune a conferire a nostre spese i rifiuti indifferenziati fuori dalla Regione Sicilia, con aggravio di spese in danno del nostro bilancio”.