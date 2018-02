Raccolta della frazione organica dei rifiuti, Inglese: "Solo sacchetti biodegradabili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Si invita tutta la cittadinanza ad utilizzare, per la raccolta della frazione organica dei rifiuti, solo sacchetti biodegradabili/compostabili o in carta, in

seguito alla chiusura di alcuni centri di compostaggio. È indispensabile dal 14 febbraio utilizzare esclusivamente questo tipo di sacchetti, secondo l'ordinanza comunale n° 42 del 08/08/2017”.

E’ quanto afferma il vicesindaco Nicola Inglese. I sacchetti difformi non verranno ritirati, in quanto non sarebbero accettati dai centri di compostaggio. In questi giorni, gli operatori ecologici distribuiranno alle famiglie materiale informativo e alcuni sacchetti campione per la raccolta dell’umido. Tale utilizzo è obbligatorio sia per le utenze domestiche che per le attività commerciali e alberghiere. Si auspica la piena collaborazione della cittadinanza.