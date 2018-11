Spazzatura, topi e degrado a Santa Croce: esplode la protesta dei residenti

"Paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini. Non possiamo più stare in questo porcile con topi, scarafaggi e insetti di ogni tipo". La protesta arriva dal quartiere Santa Croce, in pieno centro storico, dove i residenti sono costretti a vivere fra cumuli di spazzatura e odori nauseabonti.

Attorno al quartiere vi sono sacchi abbandonati dei rifiuti, scarafaggi e sporcizia di ogni tipo. "Siamo esasperati, abbiamo il diritto di vivere anche noi in un contesto dignitoso".