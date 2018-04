Scatole e documenti incastrano gli incivili: 7 multe da 600 euro

La task force - composta da operatori ecologici e agenti della polizia municipale - è tornata a rovistare fra i sacchetti dei rifiuti accatastati lungo il ciglio delle strade o in aree ritenute "sicure" dagli incivili. Fra il viale Sicilia, via Papa Luciani - accanto al boschetto - e Zingarello, i netturbini e i vigili urbani sono riusciti, tra ieri e oggi, a recuperare sette nominativi. E per tutti è scattata la sanzione da 600 euro.

I rifiuti - scatoloni e documenti - erano stati gettati con tanto di adesivo ancora in bella vista, sui quali è leggibile nominativo e indirizzo. Gli operatori ecologici e gli agenti della polizia municipale hanno trovato una lettera di convocazione di un'assemblea condominiale, scatole recapitate, dai corrieri, dopo acquisti su internet e documentazione varia.

