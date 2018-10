Pugno duro contro chi inquina, avviati controlli incrociati sui mastelli

Nuove telecamere posizionate in luoghi "caldi" della città e, soprattutto, un'attività di verifica a monte per riscontrare chi non ha mai ritirato i mastelli e verosimilmente mai fatta la raccolta differenziata.

A Porto Empedocle si passa al "pugno duro" contro i cittadini indisciplinati, nel tentativo di frenare il diffondersi in città di discariche abusive. L'annuncio arriva al termine delle attività di bonifica condotte ieri mattina su tutto il territorio comunale, che hanno consentito di rimuovere più di una ventina di tonnellate di materiali, tra cui molti ingombranti (che è possibile smaltire gratuitamente). Ripulito tutto, però, è arrivato il momento di tentare di impedire che le discariche si riformino.

"Quello che lanciamo ai cittadini è un vero e proprio appello - spiega l'assessore all'Ecologia Giuseppe Sicilia - affinché rispettino la città e facciano sì che le attività di bonifica possano durare nel tempo. Contestualmente sono state piazzate numerose nuove telecamere nascoste che consentiranno di elevare altre sanzioni, come si è già fatto. Invitiamo inoltre i cittadini a ritirare presso la Realmarina i mastelli per poter svolgere la raccolta differenziata in tempi celeri. Questo perché gli uffici sono al lavoro per lo svolgimento di un'attività di verifica a monte che confronterà i residenti con i mastelli distribuiti. Anche in questo caso coloro che saranno sorpresi senza i dovuti contenitori saranno sanzionati con durezza".