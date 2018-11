Rifiuti, continua lo sciopero ad oltranza degli operatori ecologici

Secondo giorno consecutivo di sciopero selvaggio e quarto di mancata raccolta dei rifiuti a Porto Empedocle. Gli operatori ecologici, come molti temevano, assodata l'assenza di qualsiasi possibilità di ricevere a breve il pagamento delle spettanze arretrate dopo aver scioperato regolarmente lunedì e martedì hanno deciso di incrociare le braccia anche ieri e oggi, facendo piombare Porto Empedocle in una ennesima emergenza rifiuti. Non che, va detto, la situazione fosse già particolarmente rosea dato che già gli organi preposti avevano.lanciato l'allarme nei giorni scorsi sul rischio di epidemie connesso alla presenza di enormi quantità di rifiuti in più zone della città.

Per cercare una soluzione stamattina il sindaco Ida Carmina e l'assessore ai Rifiuti Giuseppe Sicilia incontreranno il prefetto Dario Caputo. La speranza è che il rappresentante del Governo possa agire individuando o una forma alternativa di raccolta (come era già accaduto non molti mesi fa) o agendo per far tornare al lavoro i netturbini che però, in questa fase, opereranno praticamente a credito.

Il punto resta quindi sempre quello della "normalizzazione" della situazione di cassa dell'Ente. Per questo il sindaco Carmina ha anche scritto al presidente della Regione chiedendogli di fare quanto già disposto per il dissesto del Comune di Catania, ovvero un anticipo straordinario sui trasferimenti che, in questa fase, arriverebbero solo tra diversi mesi.