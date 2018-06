Report sui rifiuti, percentuale positiva per la differenziata: ma i disagi sono dietro l'angolo

Il Comune di Agrigento cresce nella percentuale della raccolta differenziata. Nel mese di maggio sono stati toccati i picchi del 69,37 per cento. Il dato è in crescita, in quanto, nel mese di aprile la percentuale è arrivata al 66, 22 per cento.

Lo scorso 31 marzo si era toccato il 61,93 per cento. Dati confortanti che incoraggiano l’amministrazione comunale. Il report dei rifiuti è stato trasmesso nel giorno in cui l’assessore Nello Hamel fa sapere, tramite nota stampa, che “non si è sbloccata la possibilità di conferire i rifiuti indifferenziati presso

la discarica Catanzaro e che per tale motivo i mezzi di trasporto sono bloccati con il carico dello scorso giovedì".

Infatti, la raccolta della plastica nella giornata di martedì potrà avvenire in modo parziale per la totale mancanza di automezzi disponibili. L'assessore ha disposto di raccogliere la plastica, in via prioritaria, nelle strade che non sono state servite lo scorso venerdì. "I cittadini - fa sapere l'assessore Hamel - sono invitati a conferire la plastica già nelle primissime ore della mattinata in quanto gli orari di raccolta potrebbero essere notevolmente anticipati. Nel ricordare che si tratta di una situazione di emergenza dovuta ai ritardi della Regione nel rinnovo delle autorizzazioni, si chiede la collaborazione dei cittadini per limitare i disagi".