Sacchi neri abbandonati in centro, verranno portati in un'area di raccolta

Discariche nel centro cittadino, forse è stata trovata una soluzione. Dopo i numerosi articoli pubblicati da AgrigentoNotizie per evidenziare come, finite le attività di diserbamento e spazzamento, i sacchetti contenenti spazzatura venivano poi abbandonati sistematicamente in bella vista in zone di potenziale interesse turistico - al viale della Vittoria e Porta di Ponte ma anche San Leone, per la precisione - è l'assessore all'Igiene ambientale Nello Hamel a spiegare che le ditte hanno individuato due aree di raccolta.

Un'area di raccolta verrà creata alle spalle di Villa Bonfiglio e vi si raccoglieranno i sacchi in attesa del giovedì, giorno dedicato alla raccolta dell'indifferenziato.

Questo eviterà lo spettacolo ben poco decoroso che finora è stato sotto gli occhi di tutti, con decine di sacchi di pattume lasciati a marcire al sole per giorni. Almeno, si spera.