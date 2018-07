Rifiuti per strada e auto senza assicurazione: finiscono nei guai 3 persone

Due sono stati “pizzicati” mentre abbandonavano i rifiuti in piazza Ravanusella. Un immigrato, di prima mattina, invece, è stato trovato mentre stava cambiando l’olio al motore della sua macchina. Una Opel Astra station wagon con assicurazione e revisione scaduta. I primi due sono stati sanzionati, al terzo è stata sequestrata l’autovettura e sono state elevate della maxi multe.

Gli agenti della polizia municipale di Agrigento, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, negli ultimi giorni, hanno effettuato anche degli appostamenti notturni per cercare di stanare quanti, soprattutto nel “cuore” della città dei Templi, continuano a gettare rifiuti ovunque. E gli appostamenti notturni hanno permesso non soltanto di scovare due incivili, ma anche l’immigrato che stava cercando di sistemare l’autovettura – non in regola - da lui utilizzata.

I controlli, appostamenti notturni compresi, proseguiranno anche nei prossimi giorni e non si concentreranno – come è inevitabile che sia – soltanto su piazza Ravanusella ma anche su altre parti del centro storico e delle periferie. Sulle zone che, nonostante i controlli, si rivelano essere “problematiche”.